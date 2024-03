Rio Montiloni, occasione persa: "Non intercettati i soldi del bando"

"Il sindaco non riesce ad intercettare i bandi, buca occasioni d’oro. Non è stato capace di fare un goal a porta vuota approfittando dell’eredità lasciata dall’amministrazione precedente". E’ il duro attacco rivolto nelle scorse ore dai consiglieri di Poggio Insieme al sindaco Riccardo Palandri, a proposito di alcuni interventi di messa in sicurezza del rio Montiloni tramite la stombatura di una serie di tratti coperti. Un progetto da 930.000 euro da finanziare con fondi ministeriali: gli esponenti del centrosinistra accusano in particolare l’amministrazione di non esser riuscita ad intercettare il bando necessario alla realizzazione dei lavori.

"Riteniamo davvero inaccettabile questo superficiale modo di agire o, meglio, di non agire: trovarsi un progetto con la linea di finanziamento già pronta e gettarlo alle ortiche lascia interdetti e segna la triste misura di un’amministrazione improvvisata – hanno attaccato i consiglieri Francesco Puggelli, Paola Vettori e Yohannes Tasselli – c’è da chiedersi a cosa di più importante pensassero il sindaco Palandri e l’assessore Mastropieri per farsi sfuggire un finanziamento che avrebbe risolto l’annoso problema della fuoriuscita del rio Montiloni nella zona di via Granaio. Una negligenza a nostro avviso ancora più grave se solo pensiamo alle recenti frane in Valbisenzio, oppure all’alluvione dello scorso novembre che ha interessato proprio quella zona".

Si tratta di una questione emersa durante l’ultima seduta del consiglio comunale, nel corso della presentazione del bilancio di previsione 2024-2026.

Per un’occasione persa a detta del centrosinistra, che costringerà il Comune a ripartire da zero per quanto concerne quella specifica opera. E hanno quindi chiesto a chi amministra come intenda agire per quel che riguarda il rio Montiloni, nel futuro prossimo.

"L’ennesimo atto irresponsabile di un’amministrazione che già ad inizio mandato ha perso 600mila euro del bando regionale per la rigenerazione urbana destinato alla nuova piazza XX Settembre – hanno concluso gli esponenti di opposzione – Adesso cosa intende fare la giunta Palandri per rimediare all’occasione persa? Come si intende mettere in sicurezza quella parte di territorio?".

Giovanni Fiorentino