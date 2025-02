Rio Gualcino, sbloccati fondi europei. Ma sarà una corsa contro il tempo

Fondi europei per il Rio Gualcino a Carmignano ma gli interventi devono essere fatti con rapidità. Il Comune di Carmignano ha avuto un vertice con i tecnici della Protezione civile nazionale nella sede pistoiese del Consorzio di bonifica Medio Valdarno, riguardo alle opere per prevenire il rischio idraulico.

"Il Comune - spiega il vice sindaco e assessore all’ambiente Federico Migaldi - all’indomani della piena del novembre 2023, ha presentato progetti con relative richieste di finanziamento per la messa in sicurezza del territorio. E’ per noi importante tenere viva l’attenzione degli enti istituzionali di livello superiore e della stessa Protezione civile sulle necessità di sicurezza idraulica del nostro territorio. Al di là degli interventi realizzati dal Comune, c’è bisogno di azioni strutturali e di decisioni sulle opere da subito evidenziate dall’amministrazione. Sono ormai passati non pochi mesi da quel drammatico novembre".

La riunione si è incentrata sulla ricostruzione delle pescaie sul torrente Furba ad opera del Consorzio di bonifica, e sulla richiesta di alcune centinaia di migliaia di euro da parte del Comune per il ripristino idraulico di numerose strade. Qualcosa, a dire il vero si è smosso, se la Regione ha di recente comunicato al Comune che Carmignano può accedere ai fondi europei per 1,6 milioni di euro per risagomare il rio Gualcino e regimare, in conseguenza, il torrente Furba, che non pochi danni provocò nel novembre 2023. E proprio al capezzale del rio Gualcino, il vice sindaco Migaldi insieme all’ingegner Stefano Venturi, responsabile settore Lavori pubblici del Comune, ha accompagnato per un sopralluogo i tecnici della Protezione civile: "Il Comune – conclude il vice sindaco – ha avanzato richiesta di linee di finanziamento per la riqualificazione fluviale del tratto collinare del rio Gualcino".

M. Serena Quercioli