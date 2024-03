Rinviato lo show di Drusilla Foer. In scena Amanti

Per problemi di salute dell’artista è stato rinviato ad ottobtre lo spettacolo Venere Nemica di Drusilla Foer (foto), in programma al Politeama il 19 e il 20 marzo. Lo spettacolo sarà recuperato martedì 15 e mercoledì 16 ottobre, alle 21. I biglietti acquistati per il 19 marzo saranno validi per il 15 ottobre, quelli per il 20 marzo per il 16 ottobre. Per informazioni si può scrivere a [email protected] oppure telefonare allo 0574 603758. La biglietteria del Politeama è aperta il martedì, giovedì, venerdì e sabato dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 16 alle 19, il mercoledì dalle 10.30 alle 12.30. Al Politeama stasera alle 21 e domani alle 16 andrà invece in scena Amanti, la commedia scritta e diretta da Ivan Cotroneo che racconta la storia di una relazione clandestina sbocciata nello studio di una psicanalista. Una storia che prende le pieghe di un racconto spassoso e brillante grazie all’acuta penna di Cotroneo, con la sua sensibilità nel raccontare gli universi maschile e femminile, uscendo dal cliché dell’uomo che non vuole decidere e della donna spesso afflitta da sensi di colpa. I protagonisti sono Massimiliano Gallo, noto per la sua partecipazione in serie tv (come Imma Tataranni e Vincenzo Malinconico) e al cinema (È stata la mano di Dio di Sorrentino o Il sindaco del rione Sanità di Martone) e Fabrizia Sacchi, anche lei napoletana, candidata al David di Donatello come migliore attrice non protagonista per in Viaggio sola, accanto a Margherita Buy. Cotroneo è noto al grande pubblico per aver scritto romanzi e sceneggiature di successo per cinema (Mine vaganti, La kryptonite nella borsa, Viaggio sola) e tv (Una mamma imperfetta, Tutti pazzi per amore). In scena anche Orsetta De Rossi, Eleonora Russo, Diego D’Elia. Biglietti da 20 a 30 euro, ridotto 15 euro per under 25, su Ticketone o Boxoffice o in teatro.