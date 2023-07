Rintracciato pirata della strada a Prato: cinquantenne cinese

E’ stato rintracciato il pirata della strada che era scappato dopo aver urtato tre veicoli in sosta in via del Fondaccio. Si tratta di un cinquantenne di nazionalità cinese, irreperibile dal 2012 all’anagrafe italiana. Le indagini della polizia municipale si sono attivate subito per risalire all’identità dell’uomo che nella sera di giovedì scorso aveva danneggiato tre auto in sosta in via Fondaccio e dopo aver lasciato il proprio veicolo ribaltato a centro carreggiata, si era dato alla fuga a piedi.

Da una accurata ispezione nell’abitacolo del veicolo gli agenti hanno reperito un telefono cellulare ancora acceso, da cui sono risaliti all’identità dell’intestatario, il cinquantenne, fra l’altro irreperibile dal 2012 all’anagrafe italiana. Successivamente rintracciato, i cinese ha confessato di esser stato lui alla guida del veicolo e di averne perso il controllo per ragioni imprecisate. Gli sono state fatte sanzioni per oltre mille euro, tra cui anche la sanzione per aver circolato con un’auto già sottoposta a fermo amministrativo per gravami fiscali di migliaia di euro già iscritti da Equitalia e Sori.