Rinnovo delle sezioni. Soci alle urne

Inizia oggi la due giorni di elezioni per Confindustria Toscana Nord. Ciascun socio è chiamato a eleggere per il biennio aprile 2024– marzo 2026 i componenti il Consiglio della propria sezione di appartenenza, con anche una eventuale ulteriore specifica, nel caso delle sezioni più articolate, per un gruppo merceologico interno alla sezione stessa. Le urne saranno aperte nelle tre sedi di Lucca, Pistoia e Prato dalle 14 alle 19 e domani dalle 9 alle 13.30. I primi eletti di ogni Consiglio di sezione concorrono a comporre la compagine dei 60 membri del Consiglio generale. Il primo eletto di ciascuna sezione ne diventa il presidente. Per il settore delle costruzioni - Ance Toscana Nord si voterà la presidenza (presidente, vice presidenti e tesoriere) oltre ai componenti del Consiglio generale di sezione.