Rinnovato l’affitto per la Municipale "Troppo piccola la sede della Cna"

Nuova sede della polizia municipale "cancellata" dalla nuova amministrazione, il Comune di Poggio a Caiano risponde alla presa di posizione di Francesco Puggelli.

"Il fondo, che la vecchia amministrazione aveva deciso di acquistare – spiega Renzo Breschi, consigliere delegato del sindaco Palandri – è un immobile da 248.000 euro, ma l’impegno di spesa sarebbe maggiore, viste le modifiche strutturali obbligatorie. Soldi, sottolineo, non ancora a disposizione del Comune. I nostri dubbi però non sono solo generati da motivi economici: la municipale si trova già in un immobile insufficiente per il personale, come si può pensare che spostarne la sede in una struttura più piccola?". Secondo il bando fatto dalla giunta Puggelli, il fondo è quello della Cna in piazza Di Vittorio, a piano terra di un condominio.

"Già i parcheggi a disposizione della polizia sarebbero improvvisati – aggiunge Breschi – o toglierebbero posti auto ai residenti. Abbiamo pertanto deciso di valutare la possibilità della revoca degli atti che ci impegnano all’acquisto. Stiamo già lavorando ad una soluzione temporanea, cioè mantenere la municipale nella sede della Misericordia". Sergio Campanelli, presidente della Misericordia, spiega: "Nel 2018 la Misericordia non guardò al proprio interesse ma accettò di locare svariati ambienti della sede al Comune e accettò anche un canone di appena 600 euro al mese più il rimborso utenze che, peraltro, mai il Comune ha corrisposto. Riguardo al rinnovo del contratto, la Misericordia ha chiesto un canone di mercato di 1100 euro, oltre alle spese. Si è aperta una trattativa nella quale la Misericordia verrà incontro alle esigenze del Comune. Detto questo, leggere che la Misericordia si starebbe approfittando del Comune, mortifica ed offende la storia ed il lavoro di oltre un secolo".