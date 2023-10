Rinnovato l’accordo per i tumuli etruschi

Rinnovato l’accordo fra Direzione regionale musei della Toscana e Comune di Carmignano per gestione integrata dell’area archeologica di Comeana dove si trovano i Tumuli etruschi di Montefortini e Boschetti. L’accordo era stato siglato nel 2020 ed ha portato ottimi risultati, facilitando la creazione di percorsi di visita integrati tra il Museo di Artimino e i tumuli di Comeana, sia per le scuole che per il pubblico adulto. L’intesa tra le due Istituzioni ha permesso anche di ampliare l’orario di apertura settimanale e di proporre iniziative coordinate durante manifestazioni come le "Notti dell’Archeologia", la "Festa etrusca a Comeana" o le Giornate europee del Patrimonio. E’ stato quindi deciso di siglare un nuovo accordo nel segno del precedente per continuare la collaborazione, per una sempre maggiore integrazione con gli Enti locali.