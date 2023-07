Rinfondazione, Marcelli è il nuovo segretario

Roberto Marcelli è il nuovo segretario della federazione pratese del Partito della Rifondazione ComunistaSinistra Europea. "Il Comitato Politico Federale, con voto unanime, ha scelto un uomo d’esperienza in una fase critica per la sinistra a Prato e non solo – si legge nella nota – Roberto Marcelli ha le caratteristiche per dirigere il partito e farsi promotore di un allargamento dello stesso tenendo ferme le prerogative che ci vedono impegnati su vari fronti, tra cui la ricerca di rapporti che vorremmo stringere più saldamente a sinistra in alternativa alle logiche di potere del Pd che pensiamo siano il problema più grosso da affrontare al momento, sia nella nostra città che a livello regionale". Il nuovo segretario avrà anche il compito "di uscire da un immobilismo in cui Rifondazione è rimasta per molto tempo, almeno dalle ultime elezioni politiche che ci hanno visto partecipi, insieme ad altre forze, di Unione Popolare".