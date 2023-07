"Rincari utili in Francia: così non va a Prato"

Sui rincari del tpl in vigore da domani interviene anche la deputata di Forza Italia, Erica Mazzetti.

"Autolinee Toscane ha dimostrato totale assenza di qualsiasi prospettiva e volontà di investimento e di sviluppo sul territorio toscano – dice la parlamentare azzurra – Autolinee Toscane si permette, quasi in scherno alla città, di disertare il tavolo della mobilità. Non si può venire nel nostro territorio, tagliare servizi, imporre rincari, e portare gli utili in Francia".

Poi l’appello alla giunta Giani. "La Regione Toscana deve fermare gli aumenti, mettere l’azienda con le spalle al muro, esigere un serio piano di sviluppo e se non ci fossero risultati iniziare a vagliare delle alternative – conclude Mazzetti –. A questo punto bisogna valutare anche di rescindere il contratto di servizio con un’azienda come Autolinee Toscane che ha dimostrato di guardare al territorio toscano solo come a una miniera da cui estrarre per poi portare via".