Rinasce la scuola di Schignano. Una colazione per l’inaugurazione. E la mostra storica sull’edificio

La storica scuola di Schignano rinasce e domani si presenta alla popolazione.

La scuola dell’infanzia di Schignano è stata sottoposta a lavori di adeguamento sismico ed efficientamento energetico in quanto l’edificio non poteva più ospitare alunni e maestre, senza una riqualificazione totale anche dal punto di vista della sicurezza. Ora, oltre ad essere sicura è anche più bella e funzionale e domani, riapre le porte in una veste completamente rinnovata. Alle 9,30, in via Cintelli 2, è in programma la cerimonia di inaugurazione.

L’intervento, per un investimento complessivo di circa 980mila euro, di cui 420mila sostenuti dal Comune di Vaiano, ha permesso di restituire alla comunità scolastica locali più sicuri, funzionali e sostenibili.

La giornata sarà anche un’occasione di festa per l’intera comunità: grazie alla collaborazione delle associazioni del territorio (Circolo Arci Schignano, Pro Loco, Misericordia e Parrocchia) sarà offerta una colazione comunitaria alla quale parteciperà anche la sindaca Francesca Vivarelli.

In parallelo, sarà inaugurata la mostra "Schignano e la sua scuola", a cura della Fondazione CDSE, che raccoglie fotografie, quaderni, libri e ricordi messi a disposizione dai cittadini.

Si tratta del frutto di un percorso partecipato lanciato nelle scorse settimane, con ricerche d’archivio e raccolte dalla memoria collettiva.

La mostra ripercorre la storia della scuola del borgo: dalla prima sede, ospitata nei locali della Fattoria di Schignano di proprietà del Mulinaccio, fino all’edificio attuale costruito a metà degli anni Trenta e utilizzato come scuola elementare pluriclasse fino agli anni Settanta. Tra i tesori recuperati anche un quaderno del 1956, con ricerche degli alunni guidati dalla maestra Marilena Arrighini che intervistarono gli anziani del paese descrivendo case, strade e tradizioni di Schignano. Tra le foto in mostra, ci sono quelle dell’edificio nella sua prima conformazione, poi alcune foto delle classi del periodo della seconda guerra mondiale e anni successivi. Per molti sarà un tuffo nel passato denso di ricordi e emozioni.