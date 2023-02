Rimpatri, prorogato obbligo di tamponi

Il ritorno ai festeggiamenti dopo

tre anni sciagurati di pandemia crea qualche preoccupazione per la questione dei rimpatri. Secondo le agenzie

di viaggio e le stesse istituzioni sarebbero

migliaia i cittadini orientali che sono tornati in Cina per partecipare ai festeggiamenti dopo l’abolizione delle restrizioni presenti fino

a pochi mesi fa e il costo più che accessibile dei biglietti aerei che ha invogliato non poche persone. L’attenzione è puntata sui possibili contagi: dopo la crescita dei positivi in Cina l’Italia ha introdotto l’obbligo di tamponi per chi è in arrivo dagli aeroporti cinesi. L’obbligo è stato prorogato fino al 28 febbraio in tempo per la fine dei festeggiamenti.