Rileggere il passato in chiave moderna. Laboratorio per bambini

Un laboratorio sul passato rivisto in chiave contemporanea. Domenica 17 marzo al museo archeologico di Artimino alle 16 ci sarà questo laboratorio per bambini dai 5 anni in poi sul tema "Etruschi...contemporanei": i colori, le forme, l’estro e la fantasia di alcune opere esposte nel museo per la mostra in corso "Guardarsi! I contemporanei festeggiano gli Etruschi" guideranno i partecipanti in una rielaborazione in chiave contemporanea di reperti e protagonisti del passato etrusco del territorio. Un altro laboratorio divertente durante il quale i bambini potranno scoprire tante curiosità su mondo etrusco. Il costo del biglietto è 3 euro a bambino più due euro d’ingresso al museo.

La prenotazione è obbligatoria telefonando al numero 055.8718124 oppure scrivere una mail a: [email protected].