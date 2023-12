Rilancio e polemiche. Milioni per il tessile: "Ristori alluvione. Regione in ritardo"

Da un lato il decreto legge sul Made in Italy con un articolo interamente dedicato alla valorizzazione della filiera tessile, dall’altro la replica alle accuse che piovono dal centrosinistra per quello che viene definitivo "immobilismo decisionale" da parte del governo. Le parlamentari pratesi del centrodestra, Chiara La Porta (Fratelli d’Italia) ed Erica Mazzetti (Forza Italia) replicano con queste "carte" agli attacchi politici e alle lamentele delle associazioni di categoria dopo l’alluvione.

La Porta in particolare sottolinea come l’articolo 10 del decreto legge sul Made in Italy mostri la "massima attenzione del governo Meloni" al tessile, riconoscendo e valorizzando "l’importanza del più grande distretto d’Europa e prevedendo un impegno di 15 milioni di euro per il 2024. ll ministro Adolfo Urso, proprio a Prato, un anno fa, in occasione di un’assemblea di categoria, aveva assicurato che il governo sarebbe stato al fianco del distretto per promuovere e sostenere la ricerca, l’innovazione, gli investimenti e l’importante fase della trasformazione delle fibre tessili in Italia – aggiunge La Porta –. Quella promessa oggi è un fatto, in un momento così delicato per il nostro territorio. Con orgoglio, possiamo affermare che questo decreto parli un po’ pratese".

Tutta diversa l’interpretazione del deputato Pd Marco Furfaro: "Spiace molto che in questo momento la destra non abbia scelto di considerare Prato una realtà da valorizzare. Preoccupano pure le dichiarazioni che parlano di soldi per Prato. Non c’è un euro per Prato, ma per il tessile in generale. Bisogna smetterla di prendere in giro chi ha perso tutto. La verità è che gli unici emendamenti fatti ad hoc per il distretto, sia del Pd che delle altre opposizioni, sono stati bocciati dalla maggioranza".

Mazzetti invece si sofferma sugli aiuti post alluvione e rimanda la palla nel campo della Regione Toscana.

"Volevo evitare polemiche, visto il periodo in cui bisogna solo lavorare facendo sistema con le categorie economiche, ma gli attacchi e il terrorismo mediatico del centrosinistra mi costringono a intervenire – dice la deputata di Forza Italia –. Il governatore Giani entro il 2 dicembre doveva consegnare l’elenco definitivo dei danni subìti dai territori, con annessa la perimetrazione dei comuni coinvolti. A oggi però non s’è visto niente di tutto questo e sembra che non arriverà nulla fino all’11 dicembre. Senza i documenti il governo ha le mani legate". La deputata di FI ricorda anche lo stanziamento dei fondi per la somma urgenza da parte del governo e la proroga degli adempimenti fiscali al 18 dicembre, una misura che però è stata criticata perché tardiva e insufficiente. Mazzetti dal canto suo la difende: "Intanto abbiamo garantito questi provvedimenti – aggiunge –. Poi quando Giani ci darà tutti i documenti potremo lavorare per prorogare la moratoria". La deputata va giù duro contro l’operato di Giani: "E’ stato indicato come commissario straordinario per l’emergenza e mi domando cosa abbia fatto finora – attacca l’esponente azzurra –. Per il momento abbiamo letto solo polemiche. Per questo ritengo necessario cambiare commissario e nominarne uno per la ricostruzione che sia uomo di Stato, un po’ come successo in Emilia Romagna con Figliuolo".

La deputata incalza il governatore della Toscana con una serie di domande: "Ha per caso chiesto ai consorzi di bonifica cos’è che non ha funzionato? – chiede ancora Mazzetti –. La Vallata sta franando continuamente e Giani cosa sta facendo per evitare il rischio idrogeologico? Senza dimenticare che Migliana è ancora isolata. Io ritengo necessario provvedere il prima possibile con la sostituzione di Giani che si è dimostrato inadeguato a ricoprire quel ruolo".