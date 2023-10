Rilaio, sopralluogo al ponte. Concluso il consolidamento

Il presidente della Provincia di Prato Simone Calamai ha effettuato un sopralluogo al ponte, nel Comune di Vaiano, lungo la 325 al km 65+900, per la conclusione dei lavori di consolidamento. Si tratta di uno dei numerosi interventi, avviato lo scorso luglio, che la Provincia ha portato avanti su questa importante strada regionale, allo scopo di mettere in sicurezza la circolazione stradale del territorio.

"Il sopralluogo è servito ad accertare la conclusione dei lavori – ha dichiarato Calamai – ed è stata anche l’occasione per valutare altri aspetti rispetto a quello che sarà il lavoro e la programmazione degli interventi relativi alla Sr325, con la consapevolezza che tante cose sono state realizzate ma che la Provincia continua senza sosta a lavorare per attutire le criticità presenti, compreso il tema delle alternative che la 325 porta con sé. Quest’ultima – ha proseguito Calamai – rappresenta infatti un’arteria fondamentale per la mobilità dell’intera vallata, sia per i cittadini che per le imprese. Siamo molto soddisfatti per la conclusione di questo intervento, adesso guardiamo al futuro e agli altri prossimi cantieri". Il presidente ha infine espresso la sua gratitudine per gli sforzi congiunti di tutti coloro che hanno contribuito al completamento di questo progetto.