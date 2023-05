"Riforma del 118" Consiglio straordinario fissato per martedì

Il Partito Democratico di Vaiano e la Sinistra Unita Val di Bisenzio ricordano ai cittadini vaianesi che martedì alle 21, si terrà il consiglio comunale straordinario aperto. "A seguito del notevole risultato ottenuto dalla raccolta firme promossa dal Partito Democratico di Vaiano e da Sinistra Unita Val di Bisenzio – dicoo Roberta Roberti e Francesca Vivarelli in una nota congiunta – raccolta che ha visto 2655 vaianesi chiedere il ripristino dei servizi di emergenza del 118 con il medico a bordo, che è stato recentemente tolto per l’area di Vaiano, è convocato per il 23 maggio un consiglio comunale straordinario che si terrà nella sala consiliare del palazzo comunale di Vaiano. Cittadine e cittadini hanno così la possibilità di prendere la parola e rivendicare il proprio diritto a servizi sanitari adeguati, secondo il principio di uguaglianza riconosciuto dalla Costituzione. Invitiamo quindi a partecipare numerosi per testimoniare con la propria presenza che il tema della sanità è prioritario e che da Vaiano parte un movimento popolare a sostegno della sanità pubblica e per una vera sanità territoriale".