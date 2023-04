Riforma 118, le firme consegnate a Giani

E’ stata consegnata ieri la lettera realizzata dal Pd di Vaiano insieme a Sinistra Unita Val di Bisenzio per chiedere alla Regione e alla Asl di fare un passo indietro per quel che riguarda il personale sanitario a bordo delle ambulanze che intervengono da Vaiano, servizio tolto dalla fine di gennaio. La raccolta firme che si è svolta nelle ultime settimane è stata messa nelle mani di Eugenio Giani, intervenuto per l’inaugurazione della nuova piazza de La Briglia, dal rappresentante della sezione locale del Pd, Alessandro Gramigni, e da quello di Sinistra Unita Val di Bisenzio, il consigliere comunale vaianese Fabrizio Scatizzi.

I due hanno approfittato per spiegare al Governatore nei dettagli tutte le criticità del nuovo sistema in Val di Bisenzio sottolineando che è un problema che riguarda tutti e che va oltre gli schieramenti politici. Con una considerazione sul già noto ingolfamento del Pronto Soccorso di Prato: anche in caso di interventi di lieve portata i volontari, non avendo competenze di tipo sanitario, in mancanza di un medico o di un infermiere si trovano di fatto costretti a portare l’infortunato al Pronto Soccorso, già in sofferenza. Le firme raccolte per il ripristino di almeno un infermiere sui mezzi di Vaiano sono state oltre 2.600. Il Governatore Giani si è impegnato ad interessarsi alla questione.

Il tema sanitario si è intrecciato ieri quello della viabilità e viabilità significa 325. Bosi ha ricordato al presidente della Regione che in soli tre mesi ci sono stati 11 incidenti che hanno costretto a chiudere anche per due ore la strada. I tempi di percorrenza dei mezzi fino all’ospedale vanno ben oltre i 16 minuti indicati dalla normativa, ha ricordato Bosi.