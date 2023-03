"Riforma 118 e Cup, parliamone in consiglio"

Riorganizzazione del 118 sul territorio, ampliamento dell’ospedale Santo Stefano ed i mille problemi legati al malfunzionamento del Cup: sono i temi spinosi della sanità sui quali i coordinatori Provinciali di Prato di Italia Viva, Veronica Versace Scopelliti e Giancarlo Cecchi, hanno chiesto al sindaco Matteo Biffoni si indire un consiglio comunale straordinario. Seduta aperta alla quale invitare "il direttore generale dell’Asl Toscana Centro, l’assessore Regionale alla sanità". I due esponenti di Italia Viva sottolineano che "il territorio già soffre di politiche sanitarie non idonee" a partire "dalla dotazione di posti letto ospedalieri non adeguata al parametro di riferimento che dovrebbe garantire 3,7 posti letto ogni 1.000 abitanti; situazione aggravata dalla paventata riorganizzazione dell’emergenza che vede, oltre a Prato, territori come Vaiano, Montemurlo e i Comuni Medicei non coperti da mezzi di soccorso avanzati". Fra gli interrogativi posti ai vertici della Regione anche "se le azioni poste in essere dalla direzione generale sono scelte autonome o politicamente condivise dal governo regionale".

Italia Viva avanza delle proposte: "C’è da chiedersi – continuano Versace Scopelliti e Cecchi – se l’ex Creaf possa essere usata per trasferirvi il poliambulatorio dell’ospedale affinché questi spazi possano essere usati dal pronto soccorso in attesa dei lavori di ampliamento". Italia Viva pone l’attenzione sulla fuga di medici ed infermieri per cui "è doveroso che a questo personale venga espressa la solidarietà dell’amministrazione comunale e che le autorità sanitarie intervengano con adeguati strumenti per dare quelle risolutive risposte per il territorio". Infine dito puntato contro "il palese fallimento del Cup regionale e gli insostenibili tempi di attesa per visite ed esami specialistici: oltre a indebolire il diritto costituzionale alla salute, contribuisce ad aggravare il carico del pronto soccorso prima, e dei ricoveri dopo. Il cittadino per evitare i tempi di attesa del Cup si presenta in ospedale con la speranza che l’esame venga fatto in tempi più brevi".