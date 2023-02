Riforma 118, automedica da lunedì "La rete dell’assistenza è sicura"

La riorganizzazione del 118 debutterà a Prato con la partenza dal 20 febbraio della prima automedica dai locali del vecchio ospedale, mentre Montemurlo e Vaiano stanno sperimentando la riforma già da qualche tempo. Novità che spiega Paolo Morello Marchese, direttore generale dell’Asl Toscana Centro. Qual è l’assetto che l’Asl ritiene adeguato alle esigenze dell’area pratese? "Abbiamo avviato già da ottobre una attività di progettazione e verifica nell’ambito del sistema di emergenza territoriale. Prima della delibera della giunta regionale 1424 la coprogettazione con i Comuni e le associazioni di volontariato era caratterizzata dall’adozione di soluzioni molto settoriali in determinati punti della rete. L’Asl ha introdotto in anticipo un criterio di progettazione legato a una visione di area e di rete. La rete consente di progettare e realizzare ogni punto di emergenza (Pet) come connesso agli altri; ogni punto, in particolare, non è ’solo’ nel sistema ma collegato, supportato e integrato, attraverso la centrale operativa, con altre risorse del territorio. L’area pratese, dalla Vallata ai Comuni medicei, seguirà questo criterio di riorganizzazione". Nel concreto cosa accadrà con la riforma? "Il sistema vede una fitta rete di ambulanze Blsd, cioè con volontari bene addestrati a bordo, una rete di punti di emergenza con...