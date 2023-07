Rifondazione, si dimette il segretario Bonacchi

Alessandro Bonacchi, storico segretario di Rifondazione Comunista a Prato, ha rassegnato le proprie dimissioni dall’incarico. La decisione arriva a seguito della sfiducia messa ai voti al comitato politico federale, in cui si chiedeva di rimodulare gli incarichi e giungere a una nuova elezione del segretario provinciale. "Ho ritenuto giusto per quanto mi fosse possibile fare rispettare l’onorabilità della federazione pratese mantenendo fino ad oggi la questione riservata nel partito – dice Bonacchi -. E mantenendo il più basso profilo pubblico possibile rispetto a quanto subìto pur tuttavia senza mai piegarsi a quelli che ritengo soprusi personali e politici perché i soprusi e le ingiustizie si combattono e non si assecondano. Da chiunque arrivino. Con spirito comunque dialogante e per l’onorabilità del partito decisi ugualmente di convocare una successiva riunione con i sottoscrittori della sfiducia per tentare comunque un dialogo per portare avanti le iniziative di Rifondazione Comunista in attesa del pronunciamento del nazionale". Ora arrivano le dimissioni che fanno decadere anche la segreteria provinciale. "Ringrazio, nonostante tutto, i dirigenti e gli iscritti per il lavoro svolto" conclude Bonacchi.