Rifò, venerdì senza sconti. E le donazioni "rincarano"

A Rifò il Black Friday, giornata che induce in tentazione a comprare oggetti dei desideri per non farsi sfuggire le ’occasioni’, si trasforma in Just Friday. Per chi non è avvezzo alla lingua inglese, Black Friday si traduce in "venerdì nero" che nel calendario statunitense segna tradizionalmente l’inizio del periodo di shopping natalizio e per l’occasione, i negozianti sono disposti a offrire sconti molto convenienti. La logica di Rifò è totalmente differente e punta col suo Just Friday, ovvero con "un venerdì come un altro", a proseguire sulla strada di educazione al consumo consapevole.

E quest’anno nella settimana del Black Friday, Rifò continua a fare sensibilizzazione, come spiega Niccolò Cipriani, fondatore del brand. Invece di applicare uno sconto, da Rifò nei giorni del consumismo sfrenato si pensa a raccogliere fondi da destinare ad un progetto di impatto sociale, destinato all’inserimento di migranti vulnerabili che hanno bisogno di formazione lavorativa. "Se lo scorso anno la quota delle donazioni era di 2 euro, quest’anno abbiamo deciso di aumentarla fino a 5 euro – afferma Cipriani – nel venerdì come gli altri i 5 euro raccolti saranno destinati al progetto ’Nei nostri panni’". Nei nostri panni nasce per trasformare una criticità in un’opportunità: la prima edizione del progetto, promosso da Rifò insieme all’Opera Santa Rita, ha visto la formazione di 5 persone e si è conclusa a dicembre 2022 con l’assunzione di tutti i profili selezionati.

"Al momento è partita la seconda edizione con 12 tirocinanti come cenciaioli (5) e filatori (7) – spiega Cipriani – Stiamo già mettendo a punto l’edizione 2024 nella quale inseriremo anche la fase della tessitura". Con il messaggio Just Friday, un venerdì come un altro "non abbiamo intenzione di spingere le persone ad acquisti non necessari e indotti attraverso sconti che sono pompati e non veritieri – aggiunge – . I nostri prezzi sono corretti 365 giorni l’anno e riflettono i nostri valori, che caratterizzano la filiera: qualità, perché scegliamo di produrre in Italia, valorizzando il lavoro degli artigiani i materiali naturali e biodegradabili. Sostenibilità, perché usiamo filati riciclati e riciclabili a basso impatto, e produciamo i nostri capi nel raggio di 30 chilometri dal nostro ufficio. Responsabilità, perché crediamo in un lavoro giustamente retribuito e nel rispetto dei diritti di chi confeziona i nostri capi". Domani Rifò uscirà con un video per ripercorrere le campagne anti Black Friday negli anni "a sottolineare come questa sia la nostra politica da sempre ed è importante continuare a portarla avanti".

Sara Bessi