Riflettori sul Soccorso. Biagioni e i vigili urbani in campo per la vivibilità

Pomeriggio al Soccorso per l’assessore alla Transizione Ecologica Marco Biagioni e per l’ispettore della polizia municipale Fontani, per valutare i problemi causati dalle auto parcheggiate sugli scivoli dei marciapiedi, sulle strisce pedonali e nei posti riservati agli invalidi. Infatti, capita spesso, specialmente nelle ore notturne, che invalidi che vivono al Soccorso abbiano difficoltà ad accedere alle proprie abitazioni o a parcheggiare sotto casa.

"Le persone fragili - dice l’assessore Biagioni - devono sapere che l’amministrazione comunale è vicina a loro. Le nostre politiche sono sempre volte a garantire a tutti la possibilità di accedere ai servizi. Anche nelle opere di riqualificazione che stiamo facendo al Soccorso c’è il tema legato all’abbattimento delle barriere architettoniche" continua.

"La bike lane (corsie ciclabili all’interno della carreggiata ndr) ci permette di creare maggior sicurezza per l’utenza debole e nello stesso tempo, di avere, presto, 33 nuovi posti auto nel quartiere. L’appello che faccio ai cittadini è di rispettare le regole perché così facendo si rispettano prima di tutte le persone più deboli e fragili". E sottolinea ancora: "Avere un posto avanti casa fa la differenza per una persona che ha problemi legati anche a una disabilità".

L’ispettore Fontani ha posto l’accento sull’importante aiuto che i nuovi vigili, che saranno impiegati nei punti nevralgici dei quartieri Soccorso, San Paolo e Macrolotto 0, apporteranno alla cittadinanza perché si alterneranno nei servizi di assistenza ai cittadini, al supporto al servizio di Alia e nei mercati rionali.

Le unità già attive al Soccorso si muovono nel punto nevralgico del quartiere che va dai giardini di via Marx alla chiesa di S. Maria del Soccorso in via Roma. "Per le soste improprie nei posteggi riservati agli invalidi e sugli scivoli" afferma Fontani "la presenza dei vigili di quartiere servirà anche a far sì che i cittadini abbiano un comportamento civile".

Comunque, ricorda la polizia municipale, i cittadini disabili possono contattare la centrale operativa al numero verde dedicato (800050010) "per chiedere l’intervento di una pattuglia per qualsiasi problema".

M.M.