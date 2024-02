Riflettori sul mondo dei giovani

Genitori, insegnanti e educatori hanno partecipato all’incontro-dibattito organizzato dal Soroptimist club presieduto da Beatrice Grassi nei locali dell’auditorium della scuola Fermi in via Gherardi sul tema "Quando i giovani perdono la bussola …vademecum per genitori attenti". Una riflessione a più voci che ha coinvolto le socie del club: Elena Lenzi, psicologa ed Elena Augustin, avvocato penalista assieme alla socia coordinatrice dell’incontro Marilena Chiti.

Dopo gli interventi di Lenzi e Augustin, focus sui reati dei minori con Laura Canovai, sostituto procuratore della Repubblica e Roberta Pieri, sostituto procuratore Tribunale dei minori di Firenze.

Il Soroptimist allargherà il confronto a più istituti scolastici anche con un vademecum di guida al rapporto giovani-adulti.