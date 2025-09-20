Mattia mantiene le promesse
Prato
20 set 2025
SILVIA BINI
Rifiuti tessili in via Udine. Ancora niente sgomberi neppure dopo l’ordinanza

Calamai: "Il Comune rimuoverà gli scarti e addebiterà i costi alla ditta" . Lo sfogo di chi lavora lì vicino: "Qui non si vive più, aggressioni anche verbali". .

L’esterno dell’azienda dove da mesi i rifiuti si accumulano sul marciapiede

L’esterno dell’azienda dove da mesi i rifiuti si accumulano sul marciapiede

E’ scaduta da qualche giorno l’ordinanza della prefettura di Prato che impone alla ritorcitura di via Udine a Montemurlo di rimuovere il materiale accatastato sul marciapiede ingombro di pallet di filato, scarti, macchinari e materiale vario, ma nulla è cambiato. Il proprietario dell’attività, nonostante i ripetuti controlli della polizia locale, le denunce penali e i sequestri, non ha ottemperato alle prescrizioni e il materiale su trova ancora a bordo strada. L’azienda Ritorcitura Duemila ha trasformato il marciapiede pubblico in un vero e proprio magazzino all’aperto, con rifiuti tessili nocivi, cartoni, contenitori e perfino macchinari industriali in funzione che occupano stabilmente lo spazio destinato ai pedoni. "Ogni giorno, un muletto viene manovrato a velocità pericolose sulla strada pubblica – denunciano i titolari della Ellecibi Controllo Tessile – con continui rischi di incidenti. Più volte abbiamo assistito a frenate d’emergenza da parte di automobilisti per evitare la collisione. Le nostre dipendenti sono costrette a camminare sulla carreggiata per raggiungere il parcheggio, poiché il marciapiede è completamente impraticabile. Abbiamo già segnalato la situazione alle autorità competenti, e infatti vigili, carabinieri e Ispettorato del Lavoro sono intervenuti più volte, elevando sanzioni. Tuttavia, la condizione resta invariata, segno evidente di un atteggiamento recidivo e impunito. Chiunque provi a protestare o chiedere rispetto delle regole viene aggredito verbalmente e talvolta fisicamente, come già accaduto a lavoratori e residenti della zona. Siamo stanchi di vivere e lavorare in un contesto di illegalità diffusa e pericolo costante, ignorati nonostante la presenza di verbali e telecamere".

Una situazione intollerabile anche per il sindaco Simone Calamai che è deciso a far rispettare la legalità: "Mi auguro che il proprietario dell’attività finalmente si decida a ripristinare il decoro e la sicurezza sulla strada ma, se così non fosse, entro i primi giorni della prossima settimana si provvederà con la rimozione del materiale dal suolo pubblico, ripristinando così la legalità. I costi di tale attività saranno addebitati all’imprenditore", è il suo annuncio. Il vergognoso stato di degrado si trascina da molti mesi; qualche settimana il proprietario della ditta ha aggredito un’agente della polizia locale intervenuta per rimettere i sigilli ad un macchinario posto sotto sequestro perché non conforme alle normative ambientali. A fine giugno un controllo interforze aveva fatto emergere numerose irregolarità nella ditta ed aveva portato al sequestro di un macchinario. "Montemurlo non è terra di illegalità e in alcun modo deve passare il messaggio dell’impunibilità di chi crede di essere al di sopra delle leggi e delle regole", conclude il sindaco Calamai.

