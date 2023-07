Rifiuti lanciati al terrazzo, residenti sul piede di guerra

Prato, 10 luglio 2023 – Una discarica a cielo aperto. Succede in via di Palarciano di fronte al civico 23. A segnalare la situazione di degrado è una residente della zona stanco di vedere ogni giorno accatastare rifiuti in strada.

"L’appartamento al primo piano è stato sgomberato e invece di smaltire i rifiuti regolarmente, questi sono stati letteralmente lanciati dal terrazzo, per più giorni - scrive un lettore al numero Whatsapp 337.1063052 della redazione -. Ho già fatto due segnalazioni senza che sia venuto nessuno nemmeno a vedere". Il degrado è uno tra i problemi più sentiti dai cittadini per i quali chiedono attenzione.

Le prime segnalazioni

1) Viaggiando spesso per Prato e dintorni, vorrei richiamare chi di dovere sulla manutenzione

in città dei giardini e delle aiuole. Ho notato come il taglio dell’erba viene fatto in modo frettoloso e spreciso per cui ovunque rimangono ciuffi di erba non tagliata ed onestamente non bello da vedere. Inoltre dopo il taglio se rimangono plastiche e carte queste non vengono raccolte per cui si ha sempre la sensazione di un lavoro fatto male e sbrigativo, senza nessuna attenzione e cura. E’ inutile fare giardini, piantare alberi se poi non c’è una manutenzione adeguata

è solo uno spreco.

2) In via Curtatone c’è un angolo del vecchio bastione delle Civette che si trova nel giardino di via Curtatone diventato ricovero per sbadati e tossicodipendenti. Lattine, siringhe e rifiuti è il triste scenario di ogni giorno.

3) In via Valentini il degrado della pista ciclopedonale tra via Valentini a via Fiorentina che non viene mai pulita e che è percorsa da tantissime persone ogni giorno.