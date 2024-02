Rifiuti, i furbetti costano 20 milioni. Alia lancia campagna anti degrado

Città sporca, quando mi costi. Fa tremare i polsi l’analisi di Alia Multiultility sul peso dell’inciviltà che si scarica su tutta la comunità: i conferimenti errati di spazzatura e i tanti gesti di disattenzione producono costi aggiuntivi intorno ai 20 milioni di euro all’anno, solo per stare ai territori gestiti direttamente da Alia. Parola d’ordine: sensibilizzare ancora di più i cittadini, renderli responsabili del decoro e della bellezza dei luoghi che abitano. Per questo la partecipata ha lanciato una nuova campagna di comunicazione dal titolo "Tenere la città pulita è un gioco di squadra" che punta a promuovere il coinvolgimento dei cittadini nella cura degli spazi comuni. Perché una partita si vince – quella per un ambiente più pulito – se la squadra c’è tutta. Il nuovo spot tv è il cuore di questa operazione di comunicazione che vede protagonisti i dipendenti-attori di Alia.

"Un gioco di squadra da realizzare con i cittadini – sottolinea il presidente Lorenzo Perra – ma anche con gli stessi dipendenti Alia, senza la cui dedizione e senza il cui spirito di comunità niente di tutto questo sarebbe possibile". Lo spot parte dall’inquadratura di un ragazzino che, tornando a casa da scuola, si accorge di un sacchetto pieno di rifiuti abbandonato a terra e decide di intervenire. Con un abile colpo di tacco solleva il sacchetto da terra e, con una serie di passaggi, fa arrivare quel sacchetto in mano agli operatori Alia, che spediscono i rifiuti all’interno del cassonetto della differenziata, dove avrebbero dovuto essere gettati fin dall’inizio. Il personale di Alia non è interpretato da semplici comparse, ma da reali dipendenti dell’azienda, selezionati per prendere parte allo spot grazie a una call interna. "Abbiamo calcolato che i costi aggiuntivi legati a questa sottovalutazione, che in alcuni casi si concretizza nella scarsa attenzione verso i corretti conferimenti e in altri casi in gesti di vera e propria inciviltà, si aggirino intorno ai 20 milioni di euro all’anno, solo per stare ai territori che Alia gestisce direttamente – osserva Perra – E stiamo parlando di una cifra calcolata probabilmente per difetto e che risulta dalla somma dei costi aggiuntivi, a carico dell’intera comunità, derivanti da comportamenti diversi fra loro: dagli errati conferimenti nell’effettuare la raccolta differenziata agli abbandoni dei rifiuti, dagli atti vandalici sui cassonetti al cosiddetto littering, ossia i micro-abbandoni che troppo spesso coinvolgono gli spazi pubblici delle nostre città".