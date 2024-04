Rifiuti abbandonati sulle strade. A maggio in azione gli ispettori Alia

Da maggio a Carmignano torneranno gli ispettori ambientali di Alia. Il sindaco Edoardo Prestanti e l’assessore all’ambiente Federico Migaldi hanno incontrato nei giorni scorsi alcuni imprenditori di via Guido Rossa a Comeana, una delle zone dove da anni, tutti i giorni e tutte le notti, vengono abbandonati rifiuti in modo incontrollato, davanti alle ditte. Gli imprenditori più volte hanno esternato su La Nazione il disagio e la vergogna che vivono a lavorare in quella che sarebbe una zona produttiva nuova e con la presenza di aziende che operano a livello nazionale. Inoltre, c’è il problema del mancato rispetto, da parte soprattutto di aziende gestite da cittadini di nazionalità cinese, dei giorni di esposizione dei contenitori della raccolta porta a porta.

"Abbiamo incontrato insieme al personale di Alia – dice Prestanti – i titolari delle imprese di via Guido Rossa dopo alcuni abbandoni e conferimenti irregolari nell’area industriale. Ricordo nuovamente che abbandonare i rifiuti è un reato e come per ogni reato ci sono gli organi competenti per perseguire e punire".

Il sindaco ha annunciato che da maggio arriveranno gli ispettori ambientali di Alia, che insieme alla polizia municipale avranno il compito di controllare, segnalare e sanzionare chi laacia i rifiuti dove (e quando) non dovrebbe, ma anche di utilizzare le fototrappole per individuare chi effettua abbandoni abusivi. Le telecamere fisse sono posizionate sulla via Lombarda mentre in via Guido Rossa ci sono solo quelle delle aziende. Gli imprenditori avevano chiesto l’estensione proprio per contrastare questo fenomeno degli abbandoni. Così come per la zona artigianale di via Meucci e via Marconi a Seano, dove ci sono anche abitazioni, era stata depositata in Comune una petizione per ottenere le telecamere anche per motivi di sicurezza.

"Il Comune – conclude Prestanti – rimane disponibile per tutte le azioni che può fare. Dove finiscono le nostre competenze, bisogna rimettersi alle forze dell’ordine, alle fototrappole e alle segnalazioni dei cittadini, dove siano sostanziali. Il problema è grave e globale, oltre le polemiche terra-terra, i battibecchi politici e le scelte dettate dal massimo profitto, servirebbe una presa di coscienza seria e urgente che ancora attendiamo".

M. Serena Quercioli