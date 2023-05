Rifiuti abbandonati in città La rabbia dei cittadini "Eliminate le discariche"

Via Donizzetti a San Paolo, Santa Lucia, Cerreto: la lista delle discariche a cielo aperto è lunga e poco edificante. A segnalare degrado, sporcizia e incuria sono i cittadini cronisti che nell’ambito dell’iniziativa lanciata da La Nazione si fanno sentinelle antidegrado. La prima immagine inviata da un nostro lettore ritrae via Donizzetti, a San Paolo. La campana del vetro è sepolta dai rifiuti: almeno venti i neon abbandonati lungo la strada oltre a sacchi dell’immondizia, vecchie coperte e scatole piene di rifiuti.

Lo spettacolo è indecente. Eppure sarebbe bastato chiamare il servizio di recupero ingombranti di Alia per risparmiare alla città uno scempio tanto osceno. Il sospetto è che il furbetto che ha pensato bene di abbandonare rifiuti e vecchi neon alla campana del vetro non fosse iscritto regolarmente al servizio di smaltimento rifiuti. Il problema delle discariche abusive è proprio questo: i costi ricadono sulla collettività, quella che paga regolarmente le bollette. Non va meglio nella zona di Cerreto: la bella stagione degli ultimi giorni invita alle passeggiate e così oltre al verde si vedono anche discariche abbandonate negli angoli più improbabili. In mezzo al verde di Cerreto, accanto ad una costruzione centenaria ecco che spuntano rifiuti di ogni genere: sacchi neri, scarti edili, vecchie coperture e persino la carcassa di una bicicletta arrugginita. Davvero un brutto spettacolo accostato alla bellezza del panorama. Lungo via del Palco poco dopo la discarica, il bidone della spazzatura è strapieno. Il sacco non riesce più a contenere tutti i rifiuti che quindi sono stati accatastati ai lati: "Da oltre un mese il cestino è straboccate di immondizia e nessuno che sia passato a svuotarlo – commenta il cittadino che ha inviato la foto al numero WhatsApp della redazione 337.1063052 – Tenere pulito l’ambiente è necessario che anche i bidoni vengano tenuti in maniera decorosa".

In via Casella davanti al numero civico 70 invece da oltre un mese e mezzo fa (brutta) mostra di sé un cantiere stradale che ha tutta l’aria di essere abbandonato. "Da un mese e mezzo c’è una buca profonda nella strada e solo delle transenne a renderla sicura – scrive il cittadino – mentre non si vede nessun operaio a lavorare ormai da marzo. Possibile?".