"Rifiuti a Prato: il Pd ha fallito. Ora tariffa puntuale!"

"Uno dei più grandi fallimenti del Pd locale, provinciale e regionale, in questi anni, è stato quello di aver perso troppe occasioni per seri investimenti infrastrutturali dedicati a nuovi impianti di smaltimento dei rifiuti". Ne è convinto Claudiu Stanasel, vice presidente del consiglio comunale, che poi insiste nel suo affondo: "Il risultato è stato un aumento continuo della Tari e un continuo peggioramento della qualità del servizio relativo alla gestione dei rifiuti nel nostro territorio, a dispetto della propaganda di sinistra che in questi anni ha cercato di mistificare la realtà – insiste Stanasel –. La Tari del Comune di Prato, nel 2023, ha visto un aumento dal 4% al 7% per le aziende e del 3% per le famiglie, rispetto al 2022, anno nel quale già c’era stato un ulteriore aumento del 10% per le aziende e dell’8% per le famiglie rispetto al 2021. Il piano dei rifiuti della Regione si è dimostrato e continua a dimostrarsi un fallimento".

E ancora: "Il Pd pratese griderà dando colpa anche di questo al governo Meloni, come sta facendo da tempo in questo agosto, pur di far deviare l’attenzione, ma noi fin dall’inizio di questa legislatura abbiamo messo in mostra le criticità relative alla gestione dei rifiuti e le nostre proposte senza però essere mai ascoltati da chi governa Prato e la Regione – spiega il consigliere del gruppo Centrodestra –. Abbiamo proposto maggiori controlli in merito agli illeciti sui rifiuti, incentivi e sgravi fiscali per famiglie e imprese sulla Tari basati sul merito, aumenti di telecamere e foto trappole, nuove isole ecologiche, eco compattatori per il riciclo della plastica e altro ancora".

Stanasel ripropone la tariffazione puntuale: "E’ la proposta più importante che abbiamo presentato, in una delle tante mozioni presentate sulla gestione dei rifiuti, depositata il 27 novembre 2020 ma mai messa all’ordine del giorno in consiglio comunale. Bisogna attuarla: il Pd deve farsi valere in tutte le sedi, istituzionali o di partito, affinché la Regione e la nuova Multiutility Toscana inizino a trattare Prato con serietà e concretezza".