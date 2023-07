Rievocazioni storiche: in arrivo 42mila euro La Regione Toscana ha stanziato 42 mila euro per finanziare 4 manifestazioni di rievocazione storica: l'Assedio alla Villa di Poggio a Caiano, i Corteggi storici di Prato e Montemurlo, la Festa della Polenta di Vernio. Un contributo per valorizzare il patrimonio storico-culturale e la cultura popolare.