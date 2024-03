Ricordo di Matteotti sabato in Provincia

Appuntamento in Provincia a 100 anni dall’assassinio di Giacomo Matteotti, che iIl 10 giugno 1924 veniva rapito e ucciso da una squadra fascista capeggiata da Amerigo Dumini a causa delle sue denunce in parlamento delle illegalità commesse dalla nascente dittatura di Benito Mussolini. In occasione della ricorrenza e per onorare la memoria del politico, giornalista e antifascista italiano, segretario del Partito Socialista Unitario, è in programma un’iniziativa nella sala Gonfalone di Palazzo Banci Bonamici della Provincia.

L’incontro, aperto all’intera cittadinanza, è organizzato per sabato (via alle 15,30) da Anpi Prato, dall’Associazione Socialismo XXI e dall’Associazione Communia aps. Per ricordare la figura di Matteotti, saranno presenti il sindaco Matteo Biffoni; il presidente della Provincia, Simone Calamai; Angela Riviello, presidente Anpi di Prato; Luigi Ferro, presidente nazionale Socialismo XXI; Giorgio Benvenuto, già segretario generale Uil,

e Valdo Spini, storico del socialismo. A coordinare l’iniziativa sarà il direttore di Paese Sera Toscana, Brunello Gabellini.