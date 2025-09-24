Ricordi e Memorie. 900 giorni di guerra

A ottant’anni dalla fine della Seconda guerra mondiale, la Biblioteca Roncioniana domani alle 17 ospita la presentazione del volume Ricordi e Memorie. 900 giorni attraversati dalla guerra (edito da Il Castello) del pratese Bruno Pacetti, che visse di persona i tragici eventi del secondo conflitto mondiale, in particolare quelli che seguirono l’armistizio dell’8 settembre 1943, con l’occupazione tedesca della città e i bombardamenti alleati, fino alla liberazione del settembre 1944.

Il libro ripercorre appunto le sue memorie di bambino durante la guerra, corredate di foto originali e inedite dell’epoca; pagina dopo pagina scorrono i ricordi degli occupanti, della solidarietà fra civili, delle bombe che cadevano anche nei campi nella zona dei Ciliani, dove Pacetti abitava con la famiglia. Una testimonianza importante, perché la storia la si fa non soltanto con i documenti, ma anche con la memoria dell’esperienza di chi ha vissuto in prima persona quegli eventi.

Alla presentazione in Roncioniana interverranno, oltre all’autore Bruno Pacetti, anche Chiara Recchia, presidente dell’Associazione culturale Il Castello, che ha pubblicato il libro, e lo storico militare Niccolò Lucarelli. L’ingresso alla presentazione è libero.

Nella foto: le bombe sganciate sulla città.