Riciclo rifiuti, il distretto fa scuola Viaggio di sola andata per l’Europa

Il distretto fa scuola in tema di riciclo dei rifiuti tessili. Le aziende Trafi e Marini Industrie volano a Bruxelless tra le 24 imprese selezionate da ’RegioGreenTex’ (Regions for Green Textiles), il progetto europeo che ha l’ambizione di creare una catena di valore nelle filiere produttive per il riciclo dei materiali tessili. Prato non poteva non essere presente. Il sindaco del Comune di Montemurlo, Simone Calamai, ha espresso soddisfazione per l’inclusione di due aziende di Montemurlo, la Trafi e le Industrie Marini all’interno di RegioGreenTex, il progetto europeo triennale per aiutare le piccole realtà imprenditoriali a trasformare i rifiuti tessili. Un progetto nel segno dell’economia circolare per aiutare le imprese a ridurre gli scarti tessili e ridurre l’impatto ambientale attraverso la costruzione di una filiera produttiva “ecosostenibile”.

"Questa è la Montemurlo green nella quale crediamo, un distretto che sa creare sviluppo e ricchezza senza mai perdere di vista l’attenzione all’ambiente e alla sostenibilità- dice il sindaco Simone Calamai, che si è complimentato con le due aziende che fanno parte del progetto -. Montemurlo dimostra di essere eccellenza anche quando si parla di economia circolare. Trafi e Marini Industrie sono protagonisti di un progetto che, ne sono certo, saprà individuare strategie e soluzioni per diminuire l’impatto ambientale della produzione di tessuti. In un momento particolare come quello che stiamo vivendo, è importante porre attenzione al risparmio di risorse, come l’acqua, energia e ridurre le sostanze chimiche utilizzate per la produzione. Montemurlo attraverso l’esperienza di queste due aziende saprà fare da apripista verso soluzioni e metodologie produttive che potranno essere utilizzate in tutto il distretto tessile pratese".

Il progetto, di cui fa parte anche la Regione Toscana, riunisce quaranta partner da undici regioni di otto Paesi europei e 24 piccole medie imprese.

Il progetto triennale che ha mosso i primi passi a Bruxelles e che ha l’ambizione di creare una catena del valore per il riciclaggio dei tessuti. L’idea è di fornire soluzioni concrete per le aziende, e cogliere le opportunità di mercato in vista degli obblighi della Direttiva rifiuti del 2018 sulla raccolta differenziata dei rifiuti tessili. "È un’ottima notizia che potrà aiutarci a far comprendere, in Europa, il valore della materia prima seconda e quindi di tutta quella parte della filiera che crea difficoltà alle aziende nello scarto tessile". È quanto dichiara la presidente della commissione Sviluppo economico in Consiglio regionale, Ilaria Bugetti (Pd).

Si.Bi.