Ricicla e paghi meno Via agli esperimenti

Nemmeno il 2024 sarà l’anno giusto per il territorio pratese per vedere l’entrata in vigore della tariffa puntuale. Si tratta di un meccanismo premiante per le utenze che effettuano una raccolta differenziata virtuosa. Di fatto Alia, tramite cassonetti con appositi tag, peserà le quantità di rifiuti riciclati fra organico, carta, plastica e vetro, e li paragonerà con la quota di indifferenziata. Più sarà alto il valore della raccolta differenziata, meno l’utente pagherà. E viceversa. I primi nel territorio provinciale pratese che sembravano volere andare nella direzione della tariffa puntuale erano Poggio

a Caiano e Carmignano.

La distribuzione dei nuovi cassonetti con tag e le campagne informative erano state annunciate per inizio 2023. Da Alia hanno però spiegato che nella sperimentazione di quest’anno della tariffa puntuale rientreranno

solo alcuni comuni dell’empolese e del Mugello, rinviando al 2024 le possibili candidature degli altri comuni, compresi quelli del pratese. A Prato città, invece, difficilmente prima del 20252026

si assisterà a una simile innovazione.