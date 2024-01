Richieste danni. Ci sono ancora due settimane

Ultime due settimane per gli alluvionati per presentare la ricognizione con richiesta danni e la richiesta di contributo per autonoma sistemazione (Cas). La nuova scadenza fissata dalla Regione è infatti il 9 febbraio. Il portale dove presentare la domanda è servizi.toscana.it/formulari Le informazioni e le risposte alle domande frequenti predisposte dalla Regione sono sul sito: https://www.regione.toscana.it/-/emergenza-alluvione-2023. La Camera di commercio ha invece pubblicato il bando per la concessione di contributi a fondo perduto per micro piccole e medie imprese colpite dall’alluvione. Le domande possono essere inviate dalle 18 del 1° febbraio e fino al 29 dello stesso mese.