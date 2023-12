Richieste danni. C’è la proroga al 19 gennaio

Prorogata fino al 19 gennaio la procedura per la richiesta dei danni subiti da privati e aziende dopo l’alluvione. Lo ha deciso la Regione, sottolinea il governatore Giani, "per dare la possibilità a tutti i cittadini e alle aziende di poter presentare domanda". Tutte le informazioni necessarie, sia per privati che per aziende, sono sul sito della Regione stessa. C’è inoltre uno sportello in più per gli imprenditori, aperto nel comune di Quarrata. In particolare lo sportello "Informazioni risarcimenti danni alluvionali per attività economiche" è gestito, come a Prato e Campi Bisenzio, da Sviluppo Toscana. Finora sono decine gli imprenditori che si sono rivolti ai tecnici per avere assistenza sulla lunga strada dei ristori.