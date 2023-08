"Richiesta turistica a Prato: buona per settembre"

In un contesto alberghiero pratese che in prospettiva futura potrebbe non essere sufficiente per ospitare tutto il flusso turistico, l’ultima struttura aperta è stata quella in via Firenze del Petit Hotel, inaugurata nel dicembre 2022. Un investimento che ha sfiorato i due milioni di euro per aprire un boutique hotel da quattro stelle e undici camere da letto. "I numeri hanno confermato la nostra idea iniziale, cioè quella della necessità di un altro albergo a Prato – spiega Alba Canko, direttrice del Petit Hotel -. Sia a giugno che a luglio i numeri sono stati molto positivi. E adesso per settembre, in vista di tutti gli eventi, abbiamo già vari giorni di sold out". Analizzando i dati sugli arrivi troviamo "molti stranieri, alcuni clienti business, e una buona fetta di chi arriva a Prato per assistere a spettacoli e concerti". Dati che confermano quella che da anni è la richiesta di Federalberghi: scommettere a livello istituzionale sugli eventi per aumentare l’afflusso turistico. "Da addetti ai lavori la nostra sensazione è quella di una piena riscoperta del turismo al di fuori delle grandi città turistiche– conclude Canko -. Inoltre gli eventi si confermano un traino per le presenze nelle strutture ricettive".