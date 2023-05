Riccardo Palandri "Basta narrazioni Con noi fatti e verità"

Se l’aspettava una campagna elettorale così infuocata?

"Io credo che i nostri competitor non si aspettassero una nostra lista civica così competitiva e con un programma capace di toccare i veri problemi di Poggio. Probabilmente si sono resi conto che per la prima volta da decenni c’è davvero la concreta possibilità di offrire un cambiamento alla guida del paese, e quindi i nostri rivali hanno tentato di screditarci in ogni modo".

Una cosa che il suo avversario ha fatto in queste settimane che lei non avrebbe fatto mai?

"Le infinite promesse. Alcune delle quali forse le vedranno i nostri nipoti. All’improvviso a Poggio sembra essere arrivata una pioggia di milioni di euro, che non basterebbe un intero bilancio comunale di un anno a coprire. Ma ciò che ho trovato proprio inopportuno, soprattutto nel rispetto della cittadinanza, è stato l’annunciare uno studio di fattibilità per la messa in sicurezza del cimitero comunale proprio a una settimana dal voto. Serviva più rispetto per chi da mesi e mesi non può andare a trovare il proprio caro al cimitero perché pericoloso".

Tre priorità del suo programma.

"Viabilità e infrastrutture, rilancio turistico e culturale, e recupero del rapporto fra Comune, associazionismo e cittadinanza. Abbiamo una visione a breve termine con la riqualificazione delle strutture sportive esistenti, compreso il campo da calcio del Poggio a Caiano, senza lasciare indietro alcuna disciplina. Poi la riapertura di tutte le ali del cimitero. Per la viabilità la riorganizzazione di Ponte al Mulino a doppio senso e di via Aiaccia al Poggetto a doppio senso. Abbiamo consegnato al ministro Sangiuliano un dossier su cultura e Villa Medicea, e al sottosegretario Silli chiesto di aiutarci in un progetto di promozione mondiale. Dobbiamo creare più iniziative sul territorio, aumentando visitatori e facendo esprimere tutto il potenziale commerciale del paese. Infine il Comune deve stare vicino ai cittadini e alle associazioni. Bisogna ascoltare e risolvere i problemi. E lo faremo da subito".

Qual è il punto debole del suo avversario?

"I 5 anni di mandato amministrativo. Onestamente passeggiando per il paese si respira chiaramente il malcontento per molte scelte politiche che sono state prese. Su tutte penso alla viabilità in centro storico".

Per cosa invece lo teme?

"Per la capacità di stravolgere la realtà. Di portare avanti una narrazione, che poi all’evidenza dei fatti nel territorio non esiste".

Perché i poggesi dovrebbero votare lei e la sua lista?

"Per portare una ventata di novità in paese, con idee concrete. Vogliamo essere la giunta del fare, amministrando con buonsenso. Perché veniamo dal mondo del lavoro, e conosciamo sulla nostra pelle le difficoltà che ogni giorno vivono i poggesi. Perché sono una persona libera, priva di vincoli partitici, che si circonderà di tante competenze. Perché so ascoltare, davvero".

re.po.