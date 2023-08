Ricavi sì, ma poca fiducia "Ora spingere il terziario"

I ricavi vanno bene, ma la fiducia è bassa rispetto alle altre città toscane, per questo c’è bisogno di un’azione più forte della politica. È quanto emerge dall’ultimo report stilato dall’istituto Format Research per conto di Confcommercio Toscana. L’indagine ha esplorato una serie di parametri per tracciare lo "stato di forma" del settore, un quadro elaborato a cadenza semestrale. Più nello specifico, a giugno Prato – rispetto alle dieci province toscana sondate – risulta a metà del guado per quanto riguarda lo stato di fiducia delle imprese nell’economia italiana, mentre è penultima in classifica quando si parla di fiducia nello sviluppo economico del settore di competenza.

La città si colloca in penultima posizione anche per quanto riguarda l’andamento dell’occupazione, mentre in tema di fabbisogno finanziario (inteso come capacità delle aziende di fare fronte alle loro esigenze economiche), la posizione è di metà classifica. Positivo, invece, il segnale che arriva dal fronte dei ricavi, che vede Prato sul podio toscano dopo Firenze e Pistoia.

"I risultati dell’indagine certamente risentono – commenta il presidente di Confcommercio Pistoia e Prato, Gianluca Spampani – dei trend dell’economia globale. Al netto di un rallentamento dell’inflazione, le incertezze sul Pil fotografate dai più recenti studi Istat indicano una congiuntura negativa in vista del prossimo autunno. Il dato sui ricavi però segnala che le imprese continuano a lavorare saldamente, anche se ora c’è bisogno di qualcosa di più".

Un supplemento di sforzo che Spampani indica nella necessità di interventi mirati da parte della politica: "Gli imprenditori hanno bisogno di nuovi stimoli. Necessitano di toccare con mano forme di investimento pubblico capaci di facilitare e sostenere il percorso delle aziende. È una partita che richiede un impegno crescente da parte delle istituzioni, dal livello locale in poi. Anche perché la posta in palio è monumentale". Il presidente ricorda, in questo senso, come il settore del terziario unito a quello del commercio rappresenti il primo polo sul territorio per dimensioni: "Una realtà che dobbiamo rivendicare e incentivare – prosegue – per il peso specifico che assume in termini di benessere economico e sociale generato. Gli investimenti devono essere accompagnati dall’ambizione, trascinati dagli esempi, sorretti da competenze di stampo manageriale. Noi, come associazione, stiamo provando ad indicare una rotta comune tramite il piano strategico di competitività per il territorio. Rilanciare in questi termini ci pare l’unica risposta possibile per non cedere al ruolo di città comprimaria in Toscana e premere sul pedale dello sviluppo".