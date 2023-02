Ricatta e chiede soldi all’ex "Sennò dico tutto a tua moglie" Condannato per stalking

Non accettava la fine della relazione e così ha iniziato a tartassarlo di messaggi, a chiedergli denaro dietro minaccia e, in un paio di occasioni, è arrivato anche a danneggiargli la macchina. Lui, un ragazzo di circa 30 anni, residente a Porcari, è stato condannato a un anno per atti persecutori, tentate estorsioni e danneggiamenti commessi ai danni dell’ex, un medico di 50 anni, che lavora nella zona di Prato. Tra i due c’era evidentemente una relazione segreta, extraconiugale per il professionista, andata avanti per circa un anno stando agli scambi di messaggi che la difesa dell’imputato ha portato in udienza.

I fatti si sono svolti fra il 2019 e il 2020. Quando poi il 50enne ha deciso di chiudere, l’amante non l’ha presa per niente bene. Ha iniziato a contattarlo con insistenza e in tre occasioni ha cercato anche di estorcergli del denaro, minacciando di rivelare la loro relazione alla famiglia del medico se non avesse pagato. Non contento, per due volte, se l’è presa anche con la macchina del 50enne, squarciando le gomme. Quando poi il medico, stanco di quello che doveva subire, ha deciso di denunciarlo per mettere fine a tutto quanto, il 30enne, incensurato, ha capito di aver oltrepassato il limite e ha smesso con i suoi atteggiamenti persecutori.

A quel punto, però, la denuncia aveva ormai fatto il suo corso. Il 30enne è stato portato in tribunale e finito così a giudizio e due giorni fa è arrivata la sentenza, alla fine del rito abbreviato.

L’uomo è stato condannato a un anno per atti persecutori, tentata estorsione e danneggiamenti appunto. La pena poi, dietro richiesta del suo difensore, è stata convertita in pena pecuniaria. L’imputato dovrà quindi pagare una multa di 5.400 euro, calcolata sulla base delle sue disponibilità economiche.

