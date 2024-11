Ribelli, il podcast su Resistenza e Liberazione

Sono passati 80 anni, eppure le storie, i personaggi, i drammi della Resistenza e della liberazione pratese improvvisamente sono tornati alla luce con la potenza di un racconto corale, attraverso la voce del giornalista Lorenzo Tempestini e di Enrico Iozzelli del Museo della Deportazione con il loro podcast "Ribelli, la Resistenza, l’eccidio, la Liberazione di Prato". Dopo il successo dei primi tre episodi, che dal 6 settembre scorso sono in streaming su Spotify e Spreaker, escono adesso gli ultimi tre episodi. Il racconto del podcast si snoda attraverso testimonianze dirette, riflessioni e ricordi: il quarto episodio si intitola "Oltre il ponte: la discesa" e uscirà proprio oggi; il quinto è "L’eccidio" in uscita sabato 15 novembre; il sesto e l’ultimo è "La liberazione" e sarà disponibile da sabato 22 novembre. Mercoledì 13 novembre l’Associazione 6 settembre e il Circolo 29 Martiri organizzano una serata con aperitivo per promuovere un crowdfunding e per l’occasione sarà presentato in anteprima il quinto episodio.

Per questa seconda parte del podcast si sono aggiunte in particolare le collaborazioni dell’Associazione 6 settembre, per ricostruire i dettagli della discesa dai Faggi di Iavello, e del procuratore Marco De Paolis, autore del libro Caccia ai nazisti, per gli aspetti giuridici del procedimento penale dei fatti di Figline. De Paolis, procuratore generale militare alla Corte militare d’Appello di Roma, ha lavorato infatti su una parte dei fascicoli, compreso quello di Figline, del cosiddetto ’armadio della vergogna’, che conteneva i documenti relativi alle stragi dei nazifascisti tra il 1943 e il 1945. Importanti anche alcune testimonianze su quei tragici giorni: un testimone che nel 1944 era bambino a Figline e ha visto passare davanti a casa il carretto con i partigiani morti diretto verso il cimitero, il figlio di Romano Villani (il secondo partigiano scampato all’eccidio), la nipote del partigiano Guido Giunti, detto Giunchiglia, che partecipò alla battaglia di Pacciana e fu ucciso dai tedeschi la mattina del 6 settembre a Coiano.

Le musiche del podcast sono di Tommaso Rosati, l’immagine grafica di Samuele Recchia. Il podcast è una produzione del Museo della Deportazione e della resistenza di Figline realizzata con il contributo di Regione, Comune, Associazione 6 Settembre e Arci in collaborazione con Anpi, Fondazione CDSE, Comitato 25 Aprile, Aned Prato.