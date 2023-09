Riapre via Montalese. Senso unico alternato

Oggi riapre via Montalese in località Villa Alta nei pressi della frazione Il Mulino. In corrispondenza dell’avvio del nuovo anno scolastico l’arteria riapre al traffico e al trasporto pubblico locale. La circolazione sarà a senso unico alternato regolato da un semaforo. Ad agosto erano partiti i lavori di demolizione e ricostruzione del muro di contenimento di Villa Alta a Montemurlo, il complesso residenziale storico che si trova lungo la via Montalese al civico 354. Il nuovo proprietario della villa sta lavorando per recuperare l’immobile ai fini della residenza e l’intervento di demolizione e ricostruzione del muro di contenimento si configura come un’opera di urbanizzazione primaria molto importante per la viabilità cittadina. I lavori più importanti, riguardanti l’arretramento del muro di contenimento della Villa, sono già stati eseguiti. Adesso il completamento dell’intervento di messa in sicurezza e allargamento della carreggiata andrà avanti per circa un mese e successivamente la strada sarà riaperta regolarmente. "Come avevamo garantito la strada è stata riaperta a senso unico alternato in corrispondenza con la ripresa dell’anno scolastico. I mezzi del trasporto pubblico locale allo stesso tempo riprenderanno le abituali percorrenze a servizio degli studenti e dei lavoratori - spiega il sindaco Calamai -. L’intervento comporta a lungo termine grandi vantaggi per la sicurezza con l’allargamento della sede stradale, la rettifica dell’attuale curva e la creazione di un marciapiede per garantire maggiore protezione ai pedoni in un tratto sempre molto trafficato". Villa Alta, infatti, si trova lungo via Montalese su una curva a gomito molto stretta, uno dei punti più critici della viabilità urbana.