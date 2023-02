Riapre la pesca alla trota E partono subito i controlli

Riapre domenica la pesca alla trota in tutta la Regione, in un calendario che prevede dei mesi di pausa, fra settembre e la fine di febbraio, per consentire ai pesci di potersi riprodurre. Con l’ultimo fine settimana di febbraio tornano anche i controlli sui pescatori, da parte degli agenti della polizia provinciale e le guardie volontarie, che saranno impegnate su tutto il territorio della Provincia di Prato nelle attività di controllo per garantire il rispetto delle norme vigenti.

"Grazie ad un efficiente lavoro di coordinamento – spiega la Provincia in una nota – vi sarà un controllo capillare dei torrenti e un’univoca interpretazione delle disposizioni che regolano l’attività di pesca dilettantistica da parte di tutta la vigilanza".

Si ricorda che per esercitare l’attività di pesca dilettantistica è necessario essere muniti di licenza, costituita dalla ricevuta di versamento della tassa di concessione regionale, nella quale sono riportati i dati anagrafici del pescatore e la causale di versamento. La ricevuta dovrà essere esibita unitamente ad un documento di identità valido. La licenza di pesca dilettantistica, infine, non è richiesta ai minori di 12 anni, se accompagnati da un adulto.

Il comando di Polizia Provinciale ricorda che il quantitativo massimo giornaliero prelevabile di salmonidi è di 5 capi, di dimensioni non inferiori a 22 cm, ed è severamente vietata la pesca con uova di pesci e la detenzione di larve di mosca carnaria". Gli alti corsi di Bisenzio e Limentra presentano una sana popolazione di trote e scenari unici in cui trascorrere una giornata di pesca con una full immersion nella natura.

Le regole in questo caso sono legate all’area della riserva Acquerino Cantagallo – che interessa entrambi i corsi d’acqua - e alle ’zone a regolamento specifico’, gestite dal Prato Mosca Club. Per chi volesse pescare nella Limentra (tratto Monachino) o nel Bisenzio dal ponte di Trogola al lago Verde, c’è l’obbligo di registrazione della giornata di pesca e l’obbligo di rilasciare il pescato. Per quanto riguarda il No kill Trogola, sono consentite solo la pesca a mosca e la Tenkara (tecnica ammessa dallo scorso anno), mentre nel No kill Limentra dal ponte di Fossato in poi è consentito anche lo spinning. Il permesso, giornaliero, è gratuito e può essere richiesto online dal sito del Prato Mosca Club.

"Invitiamo i pescatori al pieno rispetto delle norme – ha dichiarato il comandante Michele Pellegrini – la raccomandazione è di non abbandonare ami innescati, fili o quant’altro possa essere causa di inquinamento e danneggiamento dell’ambiente circostante".

Claudia Iozzelli