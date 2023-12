Rialzarsi (da soli) dopo i danni: "Svendita per un altro mese. Servirà per rinnovare il negozio"

Non è nel dna pratese stare senza fare niente in attesa degli aiuti promessi dall’alto, in primis dal Governo, per ripartire nel periodo post alluvione. La dimostrazione arriva da Lorenzo Guazzini, titolare di Montezemolo, che conta due milioni di euro di danni a Campi per l’alluvione. Il negozio di via del Pantano è stato completamente devastato da acqua e fango, ma come gli altri imprenditori, anche Guazzini si è rimboccato le maniche e da settimane ha avviato la vendita promozione dei suoi capi di abbigliamento per poi reinvestire nel negozio e rinnovarlo completamente.

"La svendita sta andando molto bene – commenta Guazzini, che in occasione della visita in città del ministro Antonio Tajani si presentò nel salone consiliare con uno dei suoi capi distrutti dal fango ed irrecuperabili per il mercato – La gente sta rispondendo molto bene. Si proseguirà con la vendita promozionale per tutto il mese di gennaio e parte del mese di febbraio".

Dunque almeno un altro mese e mezzo per poter acquistare capi di abbigliamento Montezemolo, una garanzia per i vari outfit maschili, a prezzi stracciati. Un modo per recuperare liquidità e investire nella ristrutturazione del negozio di via Pantano. Il negozio sarà aperto dal lunedì alla domenica dalle 9.30 fino alle 19,30 con orario continuato.

"Una volta completata la liquidazione, dovrò chiudere per rifare tutto quello che è finito sotto un metro e mezzo di acqua e fango. L’arredamento è da buttare, come pure i muri in cartongesso. Rifacciamo il look a tutto l’ambiente, perché noi che lavoriamo con il bello abbiamo necessità di essere in un ambiente adeguato".

Guazzini non ha assolutamente contemplato l’idea di trasferirsi e di aprire il negozio in altro luogo dopo la pesante alluvione del 2 novembre scorso.

"Sono un imprenditore – prosegue – io rimango qui, dove sono sempre stato. Pago le tasse e con quanto corrispondo con i miei tributi mi auguro che vengano sistemate le strade, rafforzati gli argini dei fiumi. La mia richiesta per chi amministra? Chiedo soltanto di poter svolgere il mio lavoro in tranquillità: la mia parte la faccio con le tasse". Una chiarezza cristallina da parte dell’imprenditore, che è ripartito dopo una prima sommaria ripulita dei locali, sebbene "i segni dell’alluvione siano ben evidenti con i muri scrostati e con la muffa". "Il riscontro delle presenze è stato davvero un bel successo – aggiunge Guazzini – anche perché non siamo soliti fare svendite promozionali. Con l’alluvione la merce in negozio è andata perduta, mentre per fortuna quella in produzione dislocata in altri stabilimenti è rimasta integra e quindi possiamo venderla".

Un’iniziativa speciale quella di Guazzini che ben rappresenta la voglia di riscattarsi e di ritornare alla vita normale. "Anche con lo smaltimento dei rifiuti ammassati dall’alluvione ci siamo arrangiati: a sei giorni dalla distruzione sono riuscito a far liberare il piazzale da una società privata. Alia non aveva tempo di intervenire: prima c’era da aiutare la gente, le famiglie e bisogna liberare le strade, poi i piazzali".

Sara Bessi