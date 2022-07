"Reumatologia, adesso Giani deve spiegare"

Quale futuro per il reparto di reumatologia, fiore all’occhiello della sanità pratese? E’ grande la preoccupazione degli utenti, di cui si fanno portavoce anche il coordinatore regionale di Forza Italia, il senatore Massimo Mallegni, la deputata pratese Erica Mazzetti, la responsabile regionale di Azzurro Donna Rita Pieri e il capogruppo di Forza Italia in consiglio regionale Marco Stella, che ieri ha presentato una dettagliata interrogazione al presidente Giani e all’assessore alla sanità Bezzini. "Le attività del reparto – ricordano gli esponenti azzurri – saranno trasferite all’ospedale Santo Stefano, riducendo il numero di ambulatori e accorpandoli con altri. L’Asl Toscana Centro non fornisce dettagli sull’operazione, che dovrebbe avvenire in autunno. Noi condividiamo la preoccupazione delle associazioni di pazienti e temiamo che questi cambiamenti possano essere peggiorativi. Per questo chiediamo all’Asl e alla Regione di fare chiarezza". L’Asl la definisce una riorganizzazione, mentre l’associazione dei pazienti Atmar parla apertamente di "smantellamento" del reparto.

"A Prato sarebbe piuttosto necessario un potenziamento delle strutture – dice Forza Italia –, viste le 12mila presenze l’anno peraltro in incremento, le 10-12 terapie infusionali di media ogni mattina, la necessità di almeno cinque medici oltre al direttore che, come è avvenuto fino a ora, devono costituire un punto di riferimento preciso per il paziente che ha necessità di una relazione diretta". Nell’interrogazione, Stella chiede di sapere i dettagli della futura riorganizzazione del reparto, in quali azioni consisterà la riorganizzazione dei servizi, se è vero che sarà messo a disposizione "un numero limitatissimo di ambulatori, privi di identità e magari da condividere con altre specialità, togliendo quindi un riferimento preciso al paziente reumatico". Stella domanda anche "se il percorso assistenziale potrebbe complicarsi per le difficoltà a prenotare le visite e a fare i prelievi necessari a seguire la malattia" e se sia previsto un front office per espletare tutte le pratiche necessarie. "La reumatologia di Prato è sempre stata considerata un centro di eccellenza e una struttura di riferimento anche nazionale", ricorda infine il capogruppo in Regione.