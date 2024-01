Restyling piscina via Roma. L’Azzurra: "Va rimandato"

"Non contestiamo i lavori previsti sugli impianti, a nostro avviso necessari. Ne contestiamo piuttosto le tempistiche, che rischiano di infliggere un duro colpo al movimento degli sport acquatici già messo a dura prova sin dai tempi della pandemia". E’ l’allarme lanciato da Alessandro Bartolozzi e Daniele Santini, rispettivamente presidente e tecnico dell’Azzurra, in merito alle operazioni di restyling previste per la piscina Galilei e quella di via Roma. Se per la prima è ormai troppo tardi (il cantiere dovrebbe concludersi entro marzo, ndr) la società sportiva chiede in particolare all’amministrazione di rivedere i piani per la Colzi – Martini: in questo caso l’impianto verrà chiuso la prossima estate, al termine dell’attuale stagione agonistica, per un’opera di ristrutturazione che richiederà agli otto ai dodici mesi. Le compagini del nuoto, della pallanuoto e del sincro si troverebbero quindi senza la piscina principale per oltre un anno. E ciò causerebbe non pochi disagi alle società e ai tesserati, già reduci da anni in cui la rottura della copertura pressostatica di via Roma li ha costretti a cercare altre soluzioni per gli allenamenti. C’è il rischio che diversi di loro, soprattutto i più giovani decidano di smettere per ragioni logistiche. Con ovvie ripercussioni non solo sui bilanci societari, ma soprattutto sui numeri e sulla competitività del movimento sportivo pratese.

La dirigenza dell’Azzurra chiede, in soldoni, di ripensare i tempi d’intervento. "Reputiamo che chiudere la Colzi – Martini prima della costruzione del nuovo impianto sia un errore – hanno aggiunto Bartolozzi e Santini – reputiamo che anche la chiusura della piscina Galilei sia errata, visto che siamo nel pieno della stagione e che già lo scorso luglio era stata chiusa". Già, ma a che punto è l’iter per la nuova piscina? Lo scorso mese è stato approvato il progetto esecutivo (con il parere positivo del Coni e del Credito Sportivo) per un lavoro che sarà finanziato con i 6,5 milioni di euro del Pnrr e con un mutuo di quasi dieci milioni che verrà acceso dal Comune. Considerando poi che l’operazione deve essere rendicontata entro il 2026, chi amministra conta di rendere disponibile la nuova struttura al massimo nella prima parte del 2027.

Alle società del nuoto verrà insomma chiesto di stringere i denti ancora per un po’, in attesa del nuovo impianto: il vice-sindaco Simone Faggi ha ribadito l’improcrastinabilità dei cantieri di Galilei e via Roma. "Io posso comprendere la posizione dell’Azzurra e delle società – ha premesso – ma soprattutto per quel che riguarda la Colzi – Martini, si tratta di lavori davvero necessari e già rimandati per troppo tempo: li avevamo di fatto in programma dal anni, ma proprio per venire incontro alle società abbiamo atteso il più possibile".

Giovanni Fiorentino