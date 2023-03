"Restituire l’emozione di ascoltare la nostra storia" Fondere testi in prosa con le note è un bel risultato

La professoressa Teresa Bellucci (nella foto) spiega com’è nata l’idea del concerto: "E’ nata durante il periodo della memoria: avevo il bisogno di costruire qualcosa insieme ai ragazzi, un qualcosa dove si potesse lavorare, fondendo insieme la musica e la letteratura. Con l’obiettivo di riuscire a restituire l’emozione di questa di questa parte della storia che fa parte del loro corso di studi".

Come nasce la sua passione per la musica?

"Mi sono diplomata al Conservatorio in flauto traverso e poi abilitata per l’insegnamento della musica e del flauto traverso. Ho iniziato ad insegnare al nido, facendo percorsi che si chiamano “Suono di balocchi”, per poi insegnare musica alle superiori e alle medie".

In quanti hanno partecipato?

"Hanno partecipato tutti gli alunni della 3A, 3B, 3D".

E’ stato difficile organizzare?

"Diciamo che i ragazzi hanno partecipato con tanto interesse, la difficoltà è stata organizzare nei tempi scolastici, ma il team docenti è collaborativo e sono riuscita a fare prove e a mettere insieme il tutto".

Lo ripeterà il prossimo anno?

Spero di si, per adesso ci concentriamo sulle repliche attuali, sono felice che sia piaciuta l’idea e ci sia stata tanta curiosità ed approvazione.