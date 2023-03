Renziani, messaggio al Pd "Noi mai con i 5 Stelle"

Così come nel Partito democratico ci sono forti perplessità da parte dei centristi sulla nuova linea della segreteria Biagioni che vuole aprire il dialogo con il Movimento 5 Stelle, anche in Italia Viva ci sono posizioni da armonizzare sulle future alleanze e rapporti in vista delle amministrative 2024. Lo si capisce bene dalle reazioni all’intervento del segretario Pd Biagioni che ha chiesto all’assessore Sbolgi e al partito Italia Viva di fare chiarezza sull’ipotesi di un dialogo col centrodestra in vista delle elezioni del 2024, ipotesi emersa in una intervista su "La Nazione" dei coordinatori Cecchi e Scopelliti. Da Sbolgi, che parla a nome personale, arriva infatti un messaggio più distensivo, nel quale si parla della necessità per il Terzo Polo di "effettuare un percorso di ascolto della città", per poi arrivare al confronto sulle alleanze "partendo da coloro con i quali oggi condividiamo la responsabilità di governo cittadino", quindi partendo dal Pd. Più agguerrita invece la posizione dei coordinatori di Italia Viva Giancarlo Cecchi e Veronica Versace Scopelliti: "È curioso che il segretario del Pd chieda a noi da che parte stiamo quando questo partito flirta con i 5 Stelle anche se non contraccambiato – dicono –. La posizione politica di Italia Viva, a Prato come in Italia, è chiara: mai con i sovranisti, né con i populisti. Piuttosto siamo noi a chiedere al Pd di fare chiarezza sul perimetro politico definitivo all’interno del quale si muoverà la coalizione di centrosinistra in previsione del 2024".

Le differenze nelle repliche di Sbolgi e di CecchiScopelliti si notano anche sul giudizio dato al centrodestra cittadino. L’assessore con delega al Pnrr, ad esempio, è molto netto: "Aprire un dialogo con la destra pratese che non ha più una componente moderata e che è esclusivamente a trazione MeloniSalvini? – si domanda Sbolgi –. Sinceramente con chi in questi anni di consiliatura non ha mai espresso una visione, un’idea di città, se non qualche sparuta provocazione di ritorno agli anni ’80 su taluni argomenti a me non interessa e faccio molta fatica ad intravederci presupposti di dialogo che si basino su obiettivi comuni". I coordinatori di Italia Viva lasciano invece la porta aperta: "Costituiremo in tutti i Comuni del territorio della provincia di Prato un percorso di elaborazione programmatica compiuto su tavoli di lavoro tematici – dicono Cecchi e Scopelliti –. Questi punti programmatici e la nostra intera idea di Prato per i prossimi anni sarà la nostra bussola per individuare future alleanze politiche. E’ nostra ferma intenzione aprire questo progetto, sin da subito, a tutte quelle forze riformiste, socialiste e liberal democratiche con le quali abbiamo in comune la passione per la politica e l’amore per la città". Il punto in Comune negli interventi di Sbolgi e dei coordinatori di Italia Viva è il "mai con i 5 Stelle". Non solo. L’assessore con deleghe al Pnrr dà anche un consiglio "all’amico Biagioni. Questa insistenza sull’aprire un dialogo con i pentastellati sembra la storia di quello che si vuole fidanzare per forza senza essere contraccambiato – conclude Sbolgi –. Una volta, due volte prendi il due di picche, alla terza ti accusano di stalkeraggio".

