"Rendiamo grazie per ogni cosa che ci circonda"

Dovremmo tutti imparare ad apprezzare la "Bellezza" anche in quelle nubi minacciose e scure che si vedono all’orizzonte. Tirate fuori il bambino che è nel vostro cuore! È necessario assomigliare a quei bambini che Gesù ama e accarezza e che sono felici di essere amati. E… non dimentichiamo di rendergli grazie per ogni cosa bella che ci circonda. Noi piccoli vogliamo imparare a vivere un tempo di qualità fatto di calma, di cose semplici e meravigliose e invitiamo voi grandi a farlo con noi, con la nostra stessa fiducia e lo stesso stupore. Cari adulti pesiamo il tempo, diamogli il giusto valore usando la bilancia del cuore. Di questa Casa comune, di cui ognuno è custode responsabile, gustiamone l’essenza, scegliamo di vivere più momenti insieme per cogliere istanti che fanno bene al cuore, fatti di abbracci, sguardi, parole. Vogliamo fare di questa vita un viaggio sereno, ricco di curiosità, di scoperte, di stupore cogliendo nella calma tutte le opportunità e soprattutto cercando di superare le proprie paure. Vogliamo essere capaci di restare positivi anche nei momenti più difficili e, carichi di tanta fiducia e Bellezza, vorremmo trasmettere agli altri tanta Speranza!

Trascorrete più tempo con noi bambini per imparare a vedere con i nostri occhi e riempirvi il cuore di quelle emozioni che sembrano perse.