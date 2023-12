Reintegrata dipendente sospesa: "E il licenziamento è illegittimo"

La dipendente di Alia sospesa è già stata reintegrata, il collega licenziato è pronto a difendersi in ogni sede. "I processi si fanno nelle aule di giustizia e non sui giornali, tanto più che non può essere considerata “notizia” la versione unilaterale di una sola parte", replica alla versione di Alia l’avvocato Yara Serafini, che rappresenta i due dipendenti per quanto riguarda il rapporto di lavoro con l’azienda. I due addetti, secondo Alia, avrebbero commesso irregolarità nella gestione degli ingombranti. "Voglio precisare che fra le contestazioni che Alia ha rivolto ai miei clienti non c’è il caso relativo al ritiro degli ingombranti a La Querce segnalato l’estate scorsa dalla polizia municipale, un caso mai contestato. Che l’azienda persegua gli effettivi responsabili (se ci sono) e non ingeneri la errata convinzione di averli trovati in loro".

L’avvocato Serafini sottolinea poi che "la procedura disciplinare che ha colpito la dipendente si è chiusa con un nulla di fatto, tanto che lei riprenderà il lavoro; il dipendente, invece, ha subito un licenziamento ingiustificato e illecito, che sarà valutato dal tribunale del lavoro di Firenze. Ma quel che mi preme chiarire – aggiunge – è che non si basa affatto sulle condotte oggetto di segnalazione della polizia municipale. Forse al datore di lavoro occorreva un capro espiatorio. E’ certo invece che un lavoratore, padre di famiglia, a due giorni da Natale, si è trovato privato di un lavoro che svolgeva da oltre 20 anni senza macchie nel curriculum, nell’interesse della nostra collettività".