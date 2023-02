Regole d’oro La costituzione dei giocatori

Esiste una sorta di decalogo dei giocatori: regole che tutti gli adolesceti dovrebbero seguire.

1. Si gioca per divertirsi, non per primeggiare.

2. Non arrabbiarti se perdi, mantieni la calma e non distruggere la casa.

3. Non insultare gli sconosciuti online, anche se stai esplodendo dalla rabbia.

4. Ricordati che il gioco può essere un’occasione per fare una cosa insieme ai tuoi amici, o per

conoscere gente nuova.

5. Sii saggio: non fidarti di qualsiasi persona incontrata online, e fai sempre attenzione.

6. Non barare, segui le regole, non hackerare e fai attenzione al rating del gioco.

7. Non passare tutta la tua vita davanti allo schermo.

8. Attento a chi vive intorno a te: non urlare quando giochi e tieni il volume basso, che disturbi tutto

il quartiere!

9. Se un tuo amico è più scarso di te, aiutalo, e non prenderlo in giro perché non è tanto forte.

10. Se il gioco è collaborativo, non tradire gli amici, e non arrabbiarti con loro se qualcosa non va.

11. Se giochi online, e sai che la chat del gioco è particolarmente tossica, forse è meglio mutarla.